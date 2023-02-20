ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» сыграет в матче с «Балтикой» на сборе в Турции

Махачкалинское «Динамо» сыграет в матче с «Балтикой» на сборе в Турции

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20 февраля, 2023. Понедельник 11:50
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Махачкалинское «Динамо» сыграет в матче с «Балтикой» на сборе в Турции

Махачкалинский клуб «Динамо» сыграет против «Балтики» из Калининграда на зимнем учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

Махачкалинское «Динамо» сыграет в матче с «Балтикой» на сборе в Турции

Матч состоится сегодня, 20 февраля. Старт в 15:00.

Эта игра станет 5-й по счету для махачкалинцев в рамках подготовки ко 2-й половине сезона Первой лиги.

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