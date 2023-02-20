Дагестанец Ислам Абакаров победил на первенстве России

Воспитанник школы тяжелой атлетики Дагестана Ислам Абакаров одержал победу на первенстве России в городе Выборге Ленинградской области, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

Дагестанец лидировал среди участников в весе до 49 кг. Его результат – 164 кг, в рывке 72 кг и 92 кг в толчке.

Юноша впервые победил на первенстве страны, он тренируется под руководством Мансура Эльмурзаева.