ЗАМАНА - Дагестанец Ислам Абакаров победил на первенстве России

Дагестанец Ислам Абакаров победил на первенстве России

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20 февраля, 2023. Понедельник 10:44
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Дагестанец Ислам Абакаров победил на первенстве России

Воспитанник школы тяжелой атлетики Дагестана Ислам Абакаров одержал победу на первенстве России в городе Выборге Ленинградской области, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

Дагестанец Ислам Абакаров победил на первенстве России

Дагестанец лидировал среди участников в весе до 49 кг. Его результат – 164 кг, в рывке 72 кг и 92 кг в толчке.

Юноша впервые победил на первенстве страны, он тренируется под руководством Мансура Эльмурзаева.

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