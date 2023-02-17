Дагестанцы победили со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре сделал Залимхан Юсупов.
Следующую игру «Динамо» проведет 20 февраля против калининградской команды «Балтика».
Махачкалинская команда «Динамо» одержала победу в матче с «Кызыл-Жар» на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Дагестанцы победили со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре сделал Залимхан Юсупов.
Следующую игру «Динамо» проведет 20 февраля против калининградской команды «Балтика».
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