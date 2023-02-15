Ислам Махачев: «Я проделал долгий путь в Австралию, победил их чемпиона – и это главное»

По прилете в Дагестан чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев попал в окружение представителей СМИ и ответил на многочисленные вопросы. Интервью предоставлено РИА "Дагестан".

- Ислам, поздравляем тебя с победой! Как долетел домой?

- Полет был долгим – сначала из Австралии в Дубай, а уже оттуда домой. Но какой бы долгой не была дорога, домой возвращаться всегда приятно.

- Почему в рейтинге лучших бойцов UFC Алекс Волкановски несмотря на поражение от тебя находится на первом месте?

- Я никогда не ждал справедливости и не жду, тем более видел примеры других наших бойцов Магомеда Анкалаева или Петра Яна. Я проделал долгий путь в Австралию, победил их чемпиона, подняли мою руку, чемпионский пояс у меня – вот это главное.

- Считаешь ли ты, что это в целом из-за отношения к стране?

- Если рейтинг останется прежним без изменений, то вполне можно так считать.

- В твой адрес со стороны некоторых известных бойцов высказывались обвинения в использовании капельниц перед боем с Волкановски. Что ты им ответишь?

- Я даже это комментировать не хочу, потому что у нас есть эксперты, которые работают с UFC - это USADA. Меня до боя и после боя четыре раза проверяли. Кто-то выставлял фотографию, что у меня была вена в синяке. Но в Австралии своя комиссия, которая брала кровь в неделю боя. Это было в среду, и фотографии начали брать с четверга, когда у нас была фотосессия. Со стороны USADA и UFC ко мне нет никаких вопросов.

- Реванш для Волкановски возможен?

- После боя я говорил, что мне без разницы, что я не буду кого-то ждать. Если UFC поставит достойного соперника я буду готов. Будь это реванш или бой с кем-то из претендентов.

- Как тебя приняла Австралия?

- Был удивлен, как люди знают об ММА, как все ждали этот турнир и говорили, что из-за ажиотажа не могут купить билет, как достать их. За 10 минут билеты все были распроданы. Что касается приема, мы понимали, что так тепло как встречали своего любимца Волкановски, нас не встретят.

- Как болели родные, отец звонил, переживал?

- С домашними я постоянно на связи. У отца была проблема – вдруг свет отключат или интернет, прервется трансляция. На этот случай он всегда страхуется (смеется).

- Подумывал ли ты завершить карьеру после того, как достиг своих целей?

- У меня нет какого-то порога, пока я чувствую, что могу, пока я лучший боец – буду продолжать. С каждым следующим поединком я чувствую, что набираю, показываю еще лучшие результаты. Но как только почувствую, что все идет на спад, я конечно же приму решение завершить карьеру.

- Можно ли сказать, что последний раунд с Волкановски был тяжелым?

- Говорить, что пошло что-то нет так сейчас, будет выглядеть как оправдание. Я выиграл и могу сказать, что все прошло как я хотел, поэтому я доволен результатом. К тому же я дрался не с кем-то с улицы, а с лучшим бойцом в мире и поэтому не мог ждать легкого боя.

- Подняться на весовую категорию подумывал?

- Если завтра позвонят с UFC и скажут, что хотят мне дать шанс биться за титул в весе 77 кг я с радостью попробую.

- Расскажи о последней встрече с Хабибом. Что обсуждали?

- Мы увиделись в Дубае, был небольшой анализ боя, особо не углублялись.

- После завершения боя, предполагал, что могут поднять руку Волкановски?

- По ходу боя тренеры постоянно говорили, что такое-то число раундов в моем активе. Но в целом знаете как, полностью полагаться на судей невозможно, потому что, вот даже первый бой турнира, в котором дрался Тухугов, был равным. Но если по количеству доведенных ударов – все показатели были на стороне Тухугова, но победу дали сопернику.

- Какие планы на ближайшие дни?

- Давно не был дома, больше месяца где-то, повидать семью, встретиться с родными, друзьями.