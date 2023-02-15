ЗАМАНА - Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы в чемпионском бою

Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы в чемпионском бою

Автор
15 февраля, 2023. Среда 16:12
||||
Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы в чемпионском бою Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы в чемпионском бою

В махачкалинском аэропорту ночью встретили бойца Ислама Махачева, успешного защитившего свой чемпионский титул UFC в легком весе. 

Ислам Махачев прилетел в Дагестан после победы в чемпионском бою

Популярного спортсмена встретил и поздравил с победой глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов.  «Очень рады, что этой победой ты снова доказал, что дагестанская школа смешанных единоборств – лучшая в мире, подготовляет спортсменов высочайшего уровня. Мы знаем, насколько тебе было тяжело биться там, где все поддерживали твоего соперника. Очень переживали за тебя, верили и ты не подвел, вернувшись домой с чемпионским поясом. Уверен, что этот трофей с тобой останется надолго», — выступил министр. Бойца встречал также его отец Рамазан Махачев. Несмотря на ночное время в аэропорту также собралось большое число болельщиков Ислама.

Прочитано 6 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top