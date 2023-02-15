В спортивном мероприятии поучаствуют юноши и девушки от 12 до 20 лет. «Мы провели четыре турнира серии DCC CHAMPIONSHIP, получив положительные отзывы со стороны Министерства спорта Дагестана и Федерации грэпплинга России. Теперь нашему турниру дали статус всероссийского. Благодарим министра спорта Сажида Сажидова и президента Федерации грэпплинга Дагестана - Гаджимурада Абдуллаева», — высказался один из организаторов мероприятия Мухаммад Курбанов.
В Каспийске пройдет Всероссийский турнир по грэпплингу
- Автор Дарья
- 15 февраля, 2023. Среда 14:46
Всероссийский турнир по грэпплингу DCC CHAMPIONSHIP состоится 25-26 февраля в Каспийске.
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