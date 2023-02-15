Россиянина подозревают в незаконном использовании капельницы для восстановления перед сражением с австралийцем Александром Волкановски. Об этом заявил один из известных спортсменов. Сам Махачев подчеркнул, что со стороны USADA и UFC к нему никаких претензий не поступало. Его несколько раз проверяли на наличие запрещенных средств как до поединка, так и после него.
USADA рассмотрит сведения о якобы нарушении антидопинговых правил Махачевым
- Автор Дарья
- 15 февраля, 2023. Среда 13:12
Антидопинговое агентство США USADA отреагировало на сведения о якобы использовании Исламом Махачевым запрещенных средств.
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