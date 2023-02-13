ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» проиграло на сборе в Турции

Махачкалинское «Динамо» проиграло на сборе в Турции

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13 февраля, 2023. Понедельник 13:53
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Махачкалинское «Динамо» проиграло на сборе в Турции

Махачкалинский клуб «Динамо» потерпел поражение в контрольной игре на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.

Махачкалинское «Динамо» проиграло на сборе в Турции

Дагестанцы проиграли ульяновской команде «Волга» – 2:3.

Голы в составе махачкалинской команды сделали футболисты Муталип Алибеков и Раджаб Магомедов.

Следующую игры динамовцы проведут против калининградского клуба «Балтика».

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