Дагестанцы проиграли ульяновской команде «Волга» – 2:3.
Голы в составе махачкалинской команды сделали футболисты Муталип Алибеков и Раджаб Магомедов.
Следующую игры динамовцы проведут против калининградского клуба «Балтика».
Махачкалинский клуб «Динамо» потерпел поражение в контрольной игре на учебно-тренировочном сборе в турецком Белеке.
Дагестанцы проиграли ульяновской команде «Волга» – 2:3.
Голы в составе махачкалинской команды сделали футболисты Муталип Алибеков и Раджаб Магомедов.
Следующую игры динамовцы проведут против калининградского клуба «Балтика».
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