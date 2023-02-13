Около 300 дзюдоистов поучаствовало в Первенстве СКФО в Ставрополе

Автор Дарья |||

Первенство СКФО по дзюдо среди юниорок и юниоров до 23 лет состоялось в Ставрополе. В нем поучаствовало более 300 спортсменов, информирует пресс-служба телеканала «СвоеТВ».