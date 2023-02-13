Это самая длительная серия побед в компании на сегодняшний день. Кроме того, в обновленном рейтинге лиги спортсмен возглавит рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий.
Ислам Махачев стал автором самой длительной серии побед в UFC
- Автор Дарья
- 13 февраля, 2023. Понедельник 00:45
Дагестанец Ислам Махачев одержал 12-ю подряд победу в UFC.
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