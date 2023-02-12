Спортсмен стал победителем соревнования в весовой категории до 86 кг. В решающем сражении он одолел Лорена Берто Альфонсо, представлявшего Азербайджан.
Шарапутдин Атаев стал победителем турнира на призы короля Марокко
- Автор Дарья
- 12 февраля, 2023. Воскресенье 03:12
Дагестанец Шарапутдин Атаев одержал победу на международном турнире по боксу на призы короля Марокко Мухаммеда VI.
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