Бой пройдет 12 февраля в Австралии, которая является родиной Волкановски.
Это сражение станет главным событием турнира.
Спортсмены Ислам Махачев и Александр Волкановски провели битву взглядов перед чемпионским сражением.
Бой пройдет 12 февраля в Австралии, которая является родиной Волкановски.
Это сражение станет главным событием турнира.
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