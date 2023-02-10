Призером соревнований махачкалинец, который представлял Москву, стал в весовой категории до 72 кг.
В сражении за бронзовую медаль Зубаиров со счетом 10:1 одолел представителя Чеченской республики Хамида Исаева.
Дагестанец Арслан Зубаиров выиграл 3 место на прошедшем в Уфе чемпионате России по греко-римской борьбе.
Призером соревнований махачкалинец, который представлял Москву, стал в весовой категории до 72 кг.
В сражении за бронзовую медаль Зубаиров со счетом 10:1 одолел представителя Чеченской республики Хамида Исаева.
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