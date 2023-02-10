В полуфинале весовой категории до 92 кг дагестанец проиграл в бою с титулованным кубинцем Хулио Сесар ла Крусом - 1:4, с которым также встречался в финале прошлой Олимпиады.
В Марокко спортсмен уступил кубинскому боксеру со счетом 1:4.
Муслим Гаджимагомедов выиграл 3 место на проходящем в городе Марракеш международном турнире по боксу на призы короля Марокко.
В полуфинале весовой категории до 92 кг дагестанец проиграл в бою с титулованным кубинцем Хулио Сесар ла Крусом - 1:4, с которым также встречался в финале прошлой Олимпиады.
В Марокко спортсмен уступил кубинскому боксеру со счетом 1:4.
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