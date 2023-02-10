ЗАМАНА - Муслим Гаджимагомедов стал бронзовым призером турнира на призы короля Марокко

Муслим Гаджимагомедов стал бронзовым призером турнира на призы короля Марокко

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10 февраля, 2023. Пятница 08:23
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Муслим Гаджимагомедов стал бронзовым призером турнира на призы короля Марокко

Муслим Гаджимагомедов выиграл 3 место на проходящем в городе Марракеш международном турнире по боксу на призы короля Марокко. 

Муслим Гаджимагомедов стал бронзовым призером турнира на призы короля Марокко

В полуфинале весовой категории до 92 кг дагестанец проиграл в бою с титулованным кубинцем Хулио Сесар ла Крусом - 1:4, с которым также встречался в финале прошлой Олимпиады. 

В Марокко спортсмен уступил кубинскому боксеру со счетом 1:4.

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