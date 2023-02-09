ЗАМАНА - Шарапутдин Атаев выступит в финале боксерского турнира на призы короля Марокко

Шарапутдин Атаев выступит в финале боксерского турнира на призы короля Марокко

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09 февраля, 2023. Четверг 13:44
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Шарапутдин Атаев выступит в финале боксерского турнира на призы короля Марокко

Россиянин Шарапутдин Атаев вышел в финал боксерского турнира на призы короля Марокко Мухаммеда VI.

Шарапутдин Атаев выступит в финале боксерского турнира на призы короля Марокко

Боксер из Дагестана на полуфинальной стадии сумел добиться успеха – 5:0 в бою против Рамона Батагельо из Бразилии.

В финале весовой категории до 86 кг, который пройдет 10 февраля, Атаев сразится с гражданином Азербайджана Лореном Берто Альфонсо.

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