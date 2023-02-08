ЗАМАНА - Дагестанский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков в 3 раз победил на Кубке РФ

Дагестанский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков в 3 раз победил на Кубке РФ

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08 февраля, 2023. Среда 08:27
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Дагестанский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков в 3 раз победил на Кубке РФ

Спортсмен Исмаил Гаджибеков выиграл золото на Кубке РФ, который проходит в Грозном.

Дагестанский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков в 3 раз победил на Кубке РФ

Воспитанник тренера Гусенхана Закарьяева в весовой категории до 55 кг в общем зачете набрал 226 кг. В рывке дагестанец поднял 106 кг, а в толчке – 120 кг.

Гаджибеков стал единственным тяжелоатлетом из Дагестана, которому удалось выиграть 3 Кубка РФ.

«Гаджибеков подошел к турниру в хороших кондициях, и это было видно по его первому упражнению – рывку, – высказался глава Федерации тяжелой атлетики Дагестана Саид Абдулаев. – К сожалению, в толчке у нас не получилось выложиться на 100%, поэтому есть маленькая горчинка даже от победы. Самим успехом я, конечно, доволен, 3 года подряд Кубок РФ отправляется в Дагестан – и в этом заслуга самого Исмаила и его тренера Гусенхана Закарьяева».

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