ЗАМАНА - Дагестанские боксеры успешно показали себя на турнире короля Марокко

Дагестанские боксеры успешно показали себя на турнире короля Марокко

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06 февраля, 2023. Понедельник 11:14
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Дагестанские боксеры успешно показали себя на турнире короля Марокко

Дагестанские боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарапутдин Атаев одержали победу в первых боях на Международном турнире на призы короля Марокко.

Дагестанские боксеры успешно показали себя на турнире короля Марокко

Гаджимагомедов в поединке весовой категории до 92 кг досрочно победил в сражении с Махмудом Эльсалимани из Египта.

Атаев в весе до 86 кг единогласным решением судей одолел Аделя Алхиндави из Иордании.

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