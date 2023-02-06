ЗАМАНА - Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев войдет в топ-15 рейтинга WBA

Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев войдет в топ-15 рейтинга WBA

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06 февраля, 2023. Понедельник 08:46
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Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев войдет в топ-15 рейтинга WBA

Известный боксер Альберт Батыргазиев может попасть в топ-15 рейтинга WBA в легком весе.

Дагестанский боксер Альберт Батыргазиев войдет в топ-15 рейтинга WBA

Накануне победитель Игр-2020 в Токио показал досрочный успех в бою с экс-чемпионом WBA из Панамы Изреелем Корралесом.

Эта победа стала 8-й для дагестанца в его профессиональной карьере при 8 проведенных сражениях.

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