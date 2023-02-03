В прошлом известный вольник из Дагестана работал в качестве тренера со сборными Польши и Румынии.
Спортсмен выступал на борцовском ковре за сборную Таджикистана, был в ее составе медалистом Олимпийских игр и других важных соревнований.
Юсуп Абдусаламов занял пост главного тренера сборной Таджикистана по вольной борьбе.
В прошлом известный вольник из Дагестана работал в качестве тренера со сборными Польши и Румынии.
Спортсмен выступал на борцовском ковре за сборную Таджикистана, был в ее составе медалистом Олимпийских игр и других важных соревнований.
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