ЗАМАНА - Юсуп Абдусаламов возглавил сборную Таджикистана по вольной борьбе

Юсуп Абдусаламов возглавил сборную Таджикистана по вольной борьбе

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03 февраля, 2023. Пятница 16:15
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Юсуп Абдусаламов возглавил сборную Таджикистана по вольной борьбе

Юсуп Абдусаламов занял пост главного тренера сборной Таджикистана по вольной борьбе.

Юсуп Абдусаламов возглавил сборную Таджикистана по вольной борьбе

В прошлом известный вольник из Дагестана работал в качестве тренера со сборными Польши и Румынии.

Спортсмен выступал на борцовском ковре за сборную Таджикистана, был в ее составе медалистом Олимпийских игр и других важных соревнований.

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