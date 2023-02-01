ЗАМАНА - Боксеры из Дагестана выступят на турнире короля Марокко

Боксеры из Дагестана выступят на турнире короля Марокко

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01 февраля, 2023. Среда 15:51
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Боксеры из Дагестана выступят на турнире короля Марокко

Муслим Гаджимагомедов и Шарапутдин Атаев в составе российской сборной России по боксу поучаствуют в престижном международном турнире на призы короля Марокко Мухаммеда VI. 

Боксеры из Дагестана выступят на турнире короля Марокко

Турнир будет идти 2-10 февраля в Марракеше. 

Гаджимагомедов выступает в весе до 92 кг, а Атаев выйдет на поле боя, представляя категорию до 86 кг.

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