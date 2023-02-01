ЗАМАНА - Дагестанец Зураб Гаджиев стал лучшим рукоборцом России

Дагестанец Зураб Гаджиев стал лучшим рукоборцом России

Автор
01 февраля, 2023. Среда 13:47
|||
Дагестанец Зураб Гаджиев стал лучшим рукоборцом России

Спортсмен Зураб Гаджиев получил звание лучшего на профессиональной лиге армрестлинга «Вершина 7» в Санкт-Петербурге.

Дагестанец Зураб Гаджиев стал лучшим рукоборцом России

Соревнования прошли среди лучших рукоборцов страны между многократными чемпионами мира и Европы.

В своей серии встреч Зураб Гаджиев одержал победу со счетом 5:0 Имрана Наврузалиева из Петербурга.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top