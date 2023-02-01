Соревнования прошли среди лучших рукоборцов страны между многократными чемпионами мира и Европы.
В своей серии встреч Зураб Гаджиев одержал победу со счетом 5:0 Имрана Наврузалиева из Петербурга.
Спортсмен Зураб Гаджиев получил звание лучшего на профессиональной лиге армрестлинга «Вершина 7» в Санкт-Петербурге.
Соревнования прошли среди лучших рукоборцов страны между многократными чемпионами мира и Европы.
В своей серии встреч Зураб Гаджиев одержал победу со счетом 5:0 Имрана Наврузалиева из Петербурга.
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