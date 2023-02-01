Стоит напомнить, что несколькими днями ранее дагестанец наряду с чемпионским титулом WBC с успехом отстоял чемпионские титулы WBO и IBF.
Новым соперником Артура Бетербиева станет британский спортсмен
- Автор Дарья
- 01 февраля, 2023. Среда 09:44
Обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC, который выиграл Артур Бетербиев, станет британец Каллум Смит. Об этом проинформировал руководитель WBC Маурисио Сулейман.
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