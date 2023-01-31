Противниками махачкалинцев станут выступающие в Первой лиге отечественного футбола краснодарская команда «Кубань» (3 февраля), ульяновская «Волга» (11 февраля), калининградская «Балтика» (20 февраля) и «Сурхан» из Узбекистана (7 февраля).
6 матчей проведет махачкалинское «Динамо» на сборах в Турции
- Автор Дарья
- 31 января, 2023. Вторник 11:50
6 контрольных игр проведет махачкалинский клуб «Динамо» на учебно-тренировочном сборе в Турции.
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