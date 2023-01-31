Дагестанец выиграл первое место в этой дисциплине среди парней 13-19 лет.
Результат Абдуллаева, который выступает в весовой категории до 60 кг, – 55 кг.
Саид Абдуллаев одержал победу на Всероссийском турнире сети фитнес-клубов «World class» по строгому подъему на бицепс в Москве.
Дагестанец выиграл первое место в этой дисциплине среди парней 13-19 лет.
Результат Абдуллаева, который выступает в весовой категории до 60 кг, – 55 кг.
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