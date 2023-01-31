ЗАМАНА - Дагестанский спортсмен Саид Абдуллаев установил рекорд России по строгому подъему на бицепс

Дагестанский спортсмен Саид Абдуллаев установил рекорд России по строгому подъему на бицепс

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31 января, 2023. Вторник 09:21
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Дагестанский спортсмен Саид Абдуллаев установил рекорд России по строгому подъему на бицепс

Саид Абдуллаев одержал победу на Всероссийском турнире сети фитнес-клубов «World class» по строгому подъему на бицепс в Москве.

Дагестанский спортсмен Саид Абдуллаев установил рекорд России по строгому подъему на бицепс

Дагестанец выиграл первое место в этой дисциплине среди парней 13-19 лет.

Результат Абдуллаева, который выступает в весовой категории до 60 кг, – 55 кг. 

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