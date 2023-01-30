Из общего числа выигранных наград – 5 золотых, 4 серебра и 6 бронз.
Лучшими стали дагестанские спортсмены Заур Угуев (57 кг), Муслим Мехтиханов (61 кг), Шамиль Мамедов (65 кг), Ахмед Усманов (79 кг) и Магомед Курбанов (97 кг).
Серебро взяли Ахмед Идрисов (57 кг), Гаджимурад Рашидов (65 кг), Гаджимурад Алихмаев (79 кг), Алихан Жабраилов (97 кг).
Бронзу выиграли Рамиз Гамзатов (57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Ибрагим Ибрагимов (65 кг), Курбан Шираев (70 кг), Омар Зияутдинов (86 кг), Асхаб Саадулаев (92 кг).