ЗАМАНА - Дагестанская сборная по вольной борьбе взяла 15 медалей на Кубке Ивана Ярыгина

Дагестанская сборная по вольной борьбе взяла 15 медалей на Кубке Ивана Ярыгина

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30 января, 2023. Понедельник 11:46
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Дагестанская сборная по вольной борьбе взяла 15 медалей на Кубке Ивана Ярыгина

15 медалей привезут домой вольники из Дагестана, участвовавшие в Кубке Ивана Ярыгина, который состоялся в Красноярске.

Дагестанская сборная по вольной борьбе взяла 15 медалей на Кубке Ивана Ярыгина

Из общего числа выигранных наград – 5 золотых, 4 серебра и 6 бронз.

Лучшими стали дагестанские спортсмены Заур Угуев (57 кг), Муслим Мехтиханов (61 кг), Шамиль Мамедов (65 кг), Ахмед Усманов (79 кг) и Магомед Курбанов (97 кг).

Серебро взяли Ахмед Идрисов (57 кг), Гаджимурад Рашидов (65 кг), Гаджимурад Алихмаев (79 кг), Алихан Жабраилов (97 кг).

Бронзу выиграли Рамиз Гамзатов (57 кг), Абасгаджи Магомедов (61 кг), Ибрагим Ибрагимов (65 кг), Курбан Шираев (70 кг), Омар Зияутдинов (86 кг), Асхаб Саадулаев (92 кг).

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