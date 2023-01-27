Дагестанец выступал в заокеанской компании с 2015 года и сделал 11 боев, в которых одержал 5 побед и потерпел 6 неудач.
В общем у него 20 побед и 8 поражений.
Шамиль Абдурахимов больше не является бойцом UFC, информируют соцсети UFC Roster Watch.
Дагестанец выступал в заокеанской компании с 2015 года и сделал 11 боев, в которых одержал 5 побед и потерпел 6 неудач.
В общем у него 20 побед и 8 поражений.
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