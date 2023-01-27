ЗАМАНА - Шамиль Абдурахимов покинул UFC

Шамиль Абдурахимов покинул UFC

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27 января, 2023. Пятница 13:47
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Шамиль Абдурахимов покинул UFC

Шамиль Абдурахимов больше не является бойцом UFC, информируют соцсети UFC Roster Watch.

Шамиль Абдурахимов покинул UFC

Дагестанец выступал в заокеанской компании с 2015 года и сделал 11 боев, в которых одержал 5 побед и потерпел 6 неудач.

В общем у него 20 побед и 8 поражений.

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