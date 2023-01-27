Дагестанцы встретятся с представителем Второй лиги – «Спартаком» из Нальчика.
Старт матча в 12:00.
В двух предыдущих играх махачкалинцы одержали победу.
Махачкалинский клуб «Динамо» проведет финальную игру на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.
Дагестанцы встретятся с представителем Второй лиги – «Спартаком» из Нальчика.
Старт матча в 12:00.
В двух предыдущих играх махачкалинцы одержали победу.
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