ЗАМАНА - Дагестанские спортсмены с ментальными нарушениями принимают участие в Единых играх Специальной Олимпиады

Дагестанские спортсмены с ментальными нарушениями принимают участие в Единых играх Специальной Олимпиады

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24 января, 2023. Вторник 10:45
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Дагестанские спортсмены с ментальными нарушениями принимают участие в Единых играх Специальной Олимпиады

Сборная Дагестана в составе 74 спортсменов участвует в Единых играх Специальной Олимпиады, которые проходят в Казани.

Дагестанские спортсмены с ментальными нарушениями принимают участие в Единых играх Специальной Олимпиады

Мероприятие идет при поддержке Администрации Президента РФ и Правительства РФ. Единые игры – это соревнования нового формата, которые впервые в мире проводятся по 18 видам спорта (8 зимних и 10 летних). В столице Татарстана спортивное мероприятие собрало более 2000 участников с интеллектуальными нарушениями, в том числе из зарубежных государств.

Жители Дагестана представлены в следующих видах спорта: бадминтон, юнифайд-бадминтон, дзюдо, футзал, бег на снегоступах, настольный теннис, танцевальный спорт, художественная гимнастика, волейбол.

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