Дагестанец Амир Ибрагимов продолжает успешно играть в «Манчестер Юнайтед»

Амир Ибрагимов снова отличился за «Манчестер Юнайтед» U16 в регулярной игре чемпионата Англии.

Дагестанец вышел на замену и отправил победный мяч в ворота сверстников из Ливерпуля. Матч завершился со счетом 1:0.

Ранее юноша принес победу своей команде в игре против сверстников из «Манчестер Сити».