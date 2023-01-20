Соревнования прошли во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева. В турнире участвовало более 500 спортсменов.
Тайбоксеры разыграли награды чемпионата в 13 весовых категориях. Золото в них взяли Мурадбек Шапиев (48 кг, Махачкала), Даниял Акаев (51 кг, Махачкала), Магомедкамиль Магомедбаширов (54 кг, Махачкала), Даниял Амиралиев (57 кг, Кизляр), Сулейман Сулейманов (60 кг, Махачкала), Цахай Цахаев (63,5 кг, Махачкала), Арслан Кадимагомедов (67 кг, Кизляр), Магомедхабиб Мусаев (71 кг, Хасавюрт), Гаджи Гусейнов (75 кг, Хасавюрт), Яхьяд Омарасхабов (81 кг, Новолакский район), Сиражудин Гаджиев (86 кг, Махачкала), Магомед Гойтимиров (91 кг, Новолакский район), Устим Ханустранов (+91 кг, Кизляр).