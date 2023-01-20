ЗАМАНА - «Легион» и «Динамо-2» разошлись с миром в контрольной игре

«Легион» и «Динамо-2» разошлись с миром в контрольной игре

Автор
20 января, 2023. Пятница 11:22
|||
«Легион» и «Динамо-2» разошлись с миром в контрольной игре

Футбольные команды «Легион» и «Динамо-2» сыграли вничью в контрольном матче.

«Легион» и «Динамо-2» разошлись с миром в контрольной игре

Матч состоялся на резервных полях «Анжи Арены» и завершился со счетом 1:1.

В составе «легионеров» гол сделал Ислам Мухуров, у «динамовцев» отличился футболист Алхас Будунов.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top