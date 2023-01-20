Матч состоялся на резервных полях «Анжи Арены» и завершился со счетом 1:1.
В составе «легионеров» гол сделал Ислам Мухуров, у «динамовцев» отличился футболист Алхас Будунов.
Футбольные команды «Легион» и «Динамо-2» сыграли вничью в контрольном матче.
Матч состоялся на резервных полях «Анжи Арены» и завершился со счетом 1:1.
В составе «легионеров» гол сделал Ислам Мухуров, у «динамовцев» отличился футболист Алхас Будунов.
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