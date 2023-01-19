Дагестанец провёл в американском промоушене 2 сражения и потерпел неудачу в них. Спортсмену 29 лет, его профессиональный рекорд насчитывает 11 побед и 2 поражения.
Гаджи Омаргаджиев ушел из UFC
- Автор Дарья
- 19 января, 2023. Четверг 16:25
Гаджи Омаргаджиев ушел из UFC, информирует официальный аккаунт промоушена.
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