ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» завершило 2-й сбор

Махачкалинское «Динамо» завершило 2-й сбор

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19 января, 2023. Четверг 13:48
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Махачкалинское «Динамо» завершило 2-й сбор

Махачкалинский клуб «Динамо» завершил 2-й зимний учебно-тренировочный сбор.

Махачкалинское «Динамо» завершило 2-й сбор

На втором подготовительном этапе, который шел в Махачкале с 6 января, команда проводила двухразовые тренировки и одну контрольную игру.

Следующий этап подготовки начнется в Кисловодске с 21 января.

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