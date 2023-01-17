ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» победило «Легион» в дерби

Махачкалинское «Динамо» победило «Легион» в дерби

Автор
17 января, 2023. Вторник 09:24
|||
Махачкалинское «Динамо» победило «Легион» в дерби

Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре с «Легионом» в дерби.

Махачкалинское «Динамо» победило «Легион» в дерби

Матч, носивший статус товарищеского, завершился со счетом 2:0.

Оба гола в составе «Динамо» сделал защитник Камиль Ибрагимов.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top