Матч, носивший статус товарищеского, завершился со счетом 2:0.
Оба гола в составе «Динамо» сделал защитник Камиль Ибрагимов.
Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу в игре с «Легионом» в дерби.
Матч, носивший статус товарищеского, завершился со счетом 2:0.
Оба гола в составе «Динамо» сделал защитник Камиль Ибрагимов.
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