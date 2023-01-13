Нардин Мулахусейнович: «Я приехал в сильный чемпионат. В Боснии мною гордятся»

«Пара месяцев – и смогу говорить по-русски», – уверен новобранец «Динамо», боснийский нападающий Нардин Мулахусейнович. Пока в быту с переводом ему помогает другой новичок команды Владимир Ковачевич. Интервью представлено на портале РИА "Дагестан".

На счету Нардина два чемпионских титула, он играл против «Тоттенхэма» и становился лучшим бомбардиром Чемпионата Словении. 24-летний футболист дал интервью клубной пресс-службе.

– У российских болельщиков словенский город Марибор едва ли вызовет приятные футбольные ассоциации. А для тебя, очевидно, наоборот? Играть за одноименный клуб тебя пригласили из второй боснийской лиги. Как так получилось?

– Я-то принадлежал «Зриньски Мостару», который отдал меня в «ГОШК», во вторую по значимости боснийскую лигу. Вот в «ГОШКе» я забил, кажется, восемь мячей. И после этого словенский «Марибор» предложил мне четырехлетний контракт. Но в клубе я провел только два года. Да, стал чемпионом страны, но играл немного – в клубе была хорошая конкуренция в нападении: Маркос Тавареш, Лука Захович…

Из «Марибора» я перебрался в «Копер», тоже выступавший в элитном дивизионе чемпионата Словении. Там уже сыграл практически во всех матчах сезона, забил 18 голов, стал лучшим бомбардиром чемпионата. Пожалуй, это пока лучший сезон в моей карьере: всё получалось.

– Так почему же покинул «Копер»?

– Меня пригласили в «Муру» – клуб, который по итогам сезона завоевал право выступать в Лиге конференций. Мне очень хотелось сыграть в еврокубках. Мы попали в группу с английским «Тоттенхэмом», французским «Ренном», голландским «Витессом». В плей-офф не пробились, но выиграли дома у «Тоттенхэма». Для такого небольшого по европейским меркам клуба, как «Мура», это большая победа. Самая большая в его истории. Да и для всего словенского футбола это был исторический результат. Далее интервью можно прочитать на сайте РИА "Дагестан".