2 стадиона и 3 спорткомплекса строятся в районах Дагестана

«Почти завершилось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18 м в Дербенте и стадиона в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. Идет строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в населенном пункте Эндирей, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в селе Сергокала, в Хунзахе и возведение стадиона в Кизилюрте», – уточняет ведомство. Уточняется, что в 2022 году за счет федерального проекта «Спорт – норма жизни» и госпрограмм поддержки спорта в субъекте открылось 32 спортивных объекта.