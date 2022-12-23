ЗАМАНА - Трое дагестанских борцов выиграли золотые медали на Чемпионате Азербайджана

Трое дагестанских борцов выиграли золотые медали на Чемпионате Азербайджана

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23 декабря, 2022. Пятница 14:14
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Трое дагестанских борцов выиграли золотые медали на Чемпионате Азербайджана

Три воспитанника дагестанской школы борьбы выиграли золото на Чемпионате Азербайджана.

Трое дагестанских борцов выиграли золотые медали на Чемпионате Азербайджана

В первый день турнира первые места взяли спортсмены Ислам Базарганов (57 кг), Джабраил Гаджиев (74 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг). 

Чемпионат в Баку продолжается. 

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