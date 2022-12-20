ЗАМАНА - В Кизилюрте провели турнир по дзюдо памяти имама Шамиля

В Кизилюрте провели турнир по дзюдо памяти имама Шамиля

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20 декабря, 2022. Вторник 08:11
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В Кизилюрте провели турнир по дзюдо памяти имама Шамиля

В Кизилюрте состоялся 28-й открытый региональный турнир по дзюдо среди юношей 2008-2010 годов рождения памяти имама Шамиля.

В Кизилюрте провели турнир по дзюдо памяти имама Шамиля

Победителями республиканского турнира в своей весовой категории стали следующие спортсмены: Ахмед Курамагомедов (34 кг), Хазанат Алиханов (38 кг, Кизилюрт) (оба из Кизилюрта), Адиль Кискаев (42 кг), Магомед Ягамов (46 кг) (из Махачкалы), Батырхан Бамматкариев (50 кг, Кизилюрт), Абдусалам Гусейнов (55 кг, Махачкала), Умар Керимов (60 кг, Хасавюрт), Магомед Магомедов (66 кг, Махачкала), Идрис Иманалиев (73 кг, Кизилюрт) и Магомед Газиев (+73 кг, Кизилюрт).

Все ребята получили кубки, медали, грамоты, денежные призы и ценные подарки от имени организаторов и официальных спонсоров. Организационный комитет турнира также наградил призеров и тренеров спортсменов-победителей. Отдельные денежные призы за лучшую технику и желание к победе были вручены спортсменам Адаму Раджабкадиеву, Азамату Исаеву и Ашахану Хазаматову, а также судейской команде.

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