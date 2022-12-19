ЗАМАНА - Боксер Арсланбек Махмудов выиграл титул чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF

Боксер Арсланбек Махмудов выиграл титул чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF

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19 декабря, 2022. Понедельник 14:43
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Боксер Арсланбек Махмудов выиграл титул чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF

Боксер Арсланбек Махмудов победил гражданина Германии Михаэля Валлишема в сражении за звание чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF в Канаде.

Боксер Арсланбек Махмудов выиграл титул чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF

Дагестанец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Отныне на счету Арсланбека Махмудова 16 сражений в профессиональном боксе и 16 побед (15 – нокаутом).

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