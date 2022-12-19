Дагестанец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
Отныне на счету Арсланбека Махмудова 16 сражений в профессиональном боксе и 16 побед (15 – нокаутом).
Боксер Арсланбек Махмудов победил гражданина Германии Михаэля Валлишема в сражении за звание чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF в Канаде.
Дагестанец одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.
Отныне на счету Арсланбека Махмудова 16 сражений в профессиональном боксе и 16 побед (15 – нокаутом).
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