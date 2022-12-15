Дагестанец в бою с поляком Яном Блаховичем сделал все возможное для победы, но завладеть чемпионским поясом не удалось из-за предвзятого судейства. Встречали спортсмена многочисленные болельщики. Поддержать бойца и его тренера Сухраба Магомедова также прибыл глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов. «Конечно, обидно, когда тебя засуживают, но я уверен, что ты забудешь о случившемся уже завтра и будешь смотреть только вперед. Идти в этом направлении и проливать пот нужно хотя бы ради тех людей, которые тебя окружают и переживают. Мы все верим, что этот пояс обязательно ты привезешь в Дагестан», — высказался Сажидов.
Дагестанцы встретили в аэропорту спортсмена Магомеда Анкалаева
- Автор Дарья
- 15 декабря, 2022. Четверг 11:10
Спортсмен Магомед Анкалаев поздней ночью прилетел в Дагестан из Лас-Вегаса.
Последнее от Дарья
- Глава Дагестана прокомментировал трагические ДТП на дорогах региона
- Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП в Ногайском районе
- Водитель «Hyundai Solaris» врезался в стоящий грузовик в Дагестане, есть погибшие
- Депутаты Народного Собрания поговорили с военным комиссаром Дагестана
- Эксперту Кембриджского университета удалось дешифровать многовековую загадку грамматики санскрита