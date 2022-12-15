Дагестанцы встретили в аэропорту спортсмена Магомеда Анкалаева

Дагестанец в бою с поляком Яном Блаховичем сделал все возможное для победы, но завладеть чемпионским поясом не удалось из-за предвзятого судейства. Встречали спортсмена многочисленные болельщики. Поддержать бойца и его тренера Сухраба Магомедова также прибыл глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов. «Конечно, обидно, когда тебя засуживают, но я уверен, что ты забудешь о случившемся уже завтра и будешь смотреть только вперед. Идти в этом направлении и проливать пот нужно хотя бы ради тех людей, которые тебя окружают и переживают. Мы все верим, что этот пояс обязательно ты привезешь в Дагестан», — высказался Сажидов.