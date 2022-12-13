Дагестанские дзюдоисты стали медалистами Кубка России

Две бронзовые медали выиграли дзюдоисты из Дагестана на состоявшемся в Калининграде Кубке России, информирует пресс-служба Минспорта региона.

В спортивном мероприятии поучаствовало более 400 человек из более чем 50 субъектов страны.

Третьими призерами соревнований в составе сборной Дагестана стали Ислам Хаметов в весе до 66 кг и Вацилов Давудов в категории до 100 кг.