ЗАМАНА - Дагестанское правительство поддержит развитие тхэквондо в республике

Дагестанское правительство поддержит развитие тхэквондо в республике

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10 декабря, 2022. Суббота 01:21
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Дагестанское правительство поддержит развитие тхэквондо в республике
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 9 декабря, провел встречу с президентом Дагестанской общественной организации «Федерация тхэквондо РД» Мута Каллаевым.
Дагестанское правительство поддержит развитие тхэквондо в республике
Стороны обсудили тему развития данного вида спорта в регионе, вопросы поддержки спортсменов, в том числе паратхэквондистов.

Как сообщил руководитель Минспорта Сажид Сажидов, общее количество занимающихся в секциях тхэквондо в республике составляет около 3000. В детско-юношеских спортивных школах региона работают 108 тренеров по тхэквондо.

Каждый год проводятся чемпионаты и первенства Дагестана среди юниоров и юношей. Дагестанцы участвуют в чемпионатах и первенствах СКФО, России, Европы и мира. В последние 3 года ежегодно в Махачкале проходит Всероссийский турнир «Чемпион», где участвуют более 600 спортсменов со всей страны. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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