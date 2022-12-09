В мероприятии участвуют 40 шахматистов, представляющие 9 команд. Кроме дагестанцев турнир привлек участников из
Азербайджана, Калмыкии, Астраханской области, Северной Осетии и Ставропольского края. Поприветствовал собравшихся на церемонии открытия глава Минспорта Дагестана Сажид Сажидов, глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, президент Федерации шахмат Азербайджана Маир Мамедов, президент Федерации шахмат Дагестана и международный гроссмейстер Джакай Джакаев.
В Махачкале стартовал шахматный турнир памяти Азиза Алиева
- Автор Дарья
- 09 декабря, 2022. Пятница 02:27
В муниципальном шахматном Доме состоялось торжественное открытие первого Международного турнира среди детских команд памяти известного советского и азербайджанского государственного деятеля Азиза Алиева.
В мероприятии участвуют 40 шахматистов, представляющие 9 команд. Кроме дагестанцев турнир привлек участников из
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