Золото взял Асхабали Магомедов. Серебро выиграли Магомедгаджи Магомедов и Азинат Гаджигереева.
Бронзу взяли Гамзат Газиев, Ахмед Магомедрасулов, Амина Багадзиева, Хадиджа Гаджиева, Аминат Рамазанова.
8 медалей выиграли тхэквондисты из Дагестана на 3 день Международного турнира Russian open – 2022 в подмосковном Красногорске, информирует пресс-служба Минспорта по региону.
Золото взял Асхабали Магомедов. Серебро выиграли Магомедгаджи Магомедов и Азинат Гаджигереева.
Бронзу взяли Гамзат Газиев, Ахмед Магомедрасулов, Амина Багадзиева, Хадиджа Гаджиева, Аминат Рамазанова.
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