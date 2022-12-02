ЗАМАНА - 8 медалей выиграли дагестанские тхэквондисты на Международном турнире в Подмосковье

8 медалей выиграли дагестанские тхэквондисты на Международном турнире в Подмосковье

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02 декабря, 2022. Пятница 13:27
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8 медалей выиграли дагестанские тхэквондисты на Международном турнире в Подмосковье

8 медалей выиграли тхэквондисты из Дагестана на 3 день Международного турнира Russian open – 2022 в подмосковном Красногорске, информирует пресс-служба Минспорта по региону.

8 медалей выиграли дагестанские тхэквондисты на Международном турнире в Подмосковье

Золото взял Асхабали Магомедов. Серебро выиграли Магомедгаджи Магомедов и Азинат Гаджигереева.

Бронзу взяли Гамзат Газиев, Ахмед Магомедрасулов, Амина Багадзиева, Хадиджа Гаджиева, Аминат Рамазанова.

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