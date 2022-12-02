В Дербенте состоится уникальный ночной забег

В самом древнем городе России пройдет необычный ночной забег. Он организован Минтуризма региона и администрацией города.

«Особенность забега в том, что старт и финиш находятся на территории крепости Нарын-кала, а маршруты трех дистанций (3, 10 и 21 км) проходят по старому городу, – рассказал руководитель гонки Антон Жилин. – Кроме того, бежать участникам предстоит по ночным улицам, что сформирует уникальную атмосферу и подарит незабываемые впечатления».



Перед стартом забега каждый его участник получит пакет с подарками от партнеров и налобный фонарик. А каждому финалисту вручат памятную медаль и угостят вкусным ужином из блюд национальной кухни Дагестана.