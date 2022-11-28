Соревнования прошли 25-26 ноября во Дворце спорта имени Али Алиева. В чемпионате участвовало примерно 150 спортсменов из 31 субъекта России. Дагестан на домашнем турнире представляли 17 спортсменов, девяти из них удалось завоевать медали.
Чемпионами России стали Назим Саидов (60 кг), Абдулгасан Курбанов (90 кг), Курбан Муртазалиев (100 кг).
Серебро взял Мурад Магомедилаев (73 кг).
Бронзу взяли Али Шугаев (66 кг), Магомед Алискеров (73 кг), Рустам Лукманов (100 кг), Шарип Шамхалдибиров (100 кг), Сапиюла Саидов (+100 кг).