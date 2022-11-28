ЗАМАНА - 9 медалей выиграли дагестанские дзюдоисты на Чемпионате России

9 медалей выиграли дагестанские дзюдоисты на Чемпионате России

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28 ноября, 2022. Понедельник 11:51
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9 медалей выиграли дагестанские дзюдоисты на Чемпионате России 9 медалей выиграли дагестанские дзюдоисты на Чемпионате России

9 медалей выиграли дзюдоисты из Дагестана на Чемпионате России среди спортсменов с нарушениями слуха, информирует пресс-служба Минспорта республики.

9 медалей выиграли дагестанские дзюдоисты на Чемпионате России

Соревнования прошли 25-26 ноября во Дворце спорта имени Али Алиева. В чемпионате участвовало примерно 150 спортсменов из 31 субъекта России. Дагестан на домашнем турнире представляли 17 спортсменов, девяти из них удалось завоевать медали.

Чемпионами России стали Назим Саидов (60 кг), Абдулгасан Курбанов (90 кг), Курбан Муртазалиев (100 кг).

Серебро взял Мурад Магомедилаев (73 кг).

Бронзу взяли Али Шугаев (66 кг), Магомед Алискеров (73 кг), Рустам Лукманов (100 кг), Шарип Шамхалдибиров (100 кг), Сапиюла Саидов (+100 кг).

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