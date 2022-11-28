Дагестанец Магомед Магомедкеримов победил Глейсона Тибау на PFL-10 в Нью-Йорке

Россиянин активно атаковал с первых секунд сражения и демонстрировал доминирование на протяжение всего боя. Все 3 судьи ожидаемо отдали победу Магомедкеримову со счетом 30-27. Это уже 30-я победа в карьере спортсмена при 6 поражениях. В 2019 году дагестанец выиграл Гран-при турнира PFL и получил главный приз – гонорар в миллион долларов.

Стоит напомнить, что 7 июля 2012 года в Лас-Вегасе на UFC-148 Тибау встречался с другим российским бойцом – Хабибом Нурмагомедовым. Специалисты спорта называют это сражение самым тяжелым в карьере чемпиона UFC. Нурмагомедов победил решением судей.