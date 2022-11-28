Матч команд входил в программу 20-го тура Первой лиги. Махачкалинцы уходят на зимний перерыв, находясь на 11-м месте в турнирной таблице. В активе «Динамо» 26 очков.
Махачкалинское «Динамо» уходит на зимнюю паузу после матча с ярославским «Шинником»
- Автор Дарья
- 28 ноября, 2022. Понедельник 02:30
С нулевым результатом завершилась игра между махачкалинским клубом «Динамо» и ярославским «Шинником».
Последнее от Дарья
- Глава Дагестана поздравил женщин с Днем матери
- Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил женщин Дагестана с Днём матери
- В Ново-Огарёве прошла встреча президента Путина с матерями военнослужащих – участников СВО
- В Махачкале проходит легендарный фестиваль WANDI Bazar
- Форум «Игры разума» собрал в Дагестане более 100 представителей студенческих СМИ