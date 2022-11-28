ЗАМАНА - Махачкалинское «Динамо» уходит на зимнюю паузу после матча с ярославским «Шинником»

Махачкалинское «Динамо» уходит на зимнюю паузу после матча с ярославским «Шинником»

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28 ноября, 2022. Понедельник 02:30
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Махачкалинское «Динамо» уходит на зимнюю паузу после матча с ярославским «Шинником»

С нулевым результатом завершилась игра между махачкалинским клубом «Динамо» и ярославским «Шинником».

Махачкалинское «Динамо» уходит на зимнюю паузу после матча с ярославским «Шинником»

Матч команд входил в программу 20-го тура Первой лиги. Махачкалинцы уходят на зимний перерыв, находясь на 11-м месте в турнирной таблице. В активе «Динамо» 26 очков.

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