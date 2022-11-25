Министр спорта поздравил с победой триумфаторов Чемпионата и Первенства мира по всестилевому карате

Глава Минспорта региона Сажид Сажидов встретился с медалистами Первенства и Чемпионата мира по всестилевому карате. Международные соревнования, на которых дагестанцы выиграли 6 медалей, проходили в начале месяца в Орле.

Золото привезли домой спортсмены Джамал Ильясов, Руслан Гамзатов и Алихан Халилулаев. Серебро взяли Джумали Набиев, Шамиль Магомедов и Шейх-Ахмед Курбанов.

Спортсменов готовили к турниру следующие тренеры: Магомед Ширванов, Омар Гамзатов, Юсуп Сулейманов, Муслим Алаудинов, Арсен Гаммадов, Алим Халилулаев.

«Два “золота” и два “серебра” у нас по итогам первенства, и по золотой, и серебряной медалям – на Чемпионате мира. Вид спорта у нас относительно молодой, развиваем его последние шесть-семь лет, у нас всегда были медалисты на чемпионатах и первенствах мира», – поделился мыслями старший тренер российской сборной Магомед Ширванов.

Министр поздравил ребят и тренеров с прекрасными результатами и пожелал им еще больше успеха.