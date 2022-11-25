ЗАМАНА - Министр спорта поздравил с победой триумфаторов Чемпионата и Первенства мира по всестилевому карате

Министр спорта поздравил с победой триумфаторов Чемпионата и Первенства мира по всестилевому карате

Автор
25 ноября, 2022. Пятница 09:18
|||
Министр спорта поздравил с победой триумфаторов Чемпионата и Первенства мира по всестилевому карате

Глава Минспорта региона Сажид Сажидов встретился с медалистами Первенства и Чемпионата мира по всестилевому карате. Международные соревнования, на которых дагестанцы выиграли 6 медалей, проходили в начале месяца в Орле.

Министр спорта поздравил с победой триумфаторов Чемпионата и Первенства мира по всестилевому карате

Золото привезли домой спортсмены Джамал Ильясов, Руслан Гамзатов и Алихан Халилулаев. Серебро взяли Джумали Набиев, Шамиль Магомедов и Шейх-Ахмед Курбанов.

Спортсменов готовили к турниру следующие тренеры: Магомед Ширванов, Омар Гамзатов, Юсуп Сулейманов, Муслим Алаудинов, Арсен Гаммадов, Алим Халилулаев.

«Два “золота” и два “серебра” у нас по итогам первенства, и по золотой, и серебряной медалям – на Чемпионате мира. Вид спорта у нас относительно молодой, развиваем его последние шесть-семь лет, у нас всегда были медалисты на чемпионатах и первенствах мира», – поделился мыслями старший тренер российской сборной Магомед Ширванов.

Министр поздравил ребят и тренеров с прекрасными результатами и пожелал им еще больше успеха.

Прочитано 35 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top