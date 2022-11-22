«Железного человека» чествовали в Министерстве спорта Дагестана

Министр спорта провел встречу с Асланом Гаджиагаевым, который в октябре текущего года в Барселоне с успехом прошел серию престижных соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимую Всемирной корпорацией триатлона (WTC).

Участнику триатлона за отведенные 16 часов нужно было без отдыха осуществить заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Гаджиагаев прошел дистанцию за 12 часов 53 минут и получил звание «Ironman» («Железный человек»).

Аслана Гаджиагаева также знают по его восхождениям на самые высокие вершины мира. Он взобрался на высочайшие точки Австралии, Европы, Африки и Южной Америки. Кроме того, «Железный человек» в минувшем году получил еще одно звание – «Межконтинентальный пловец» – за участие в престижном заплыве через пролив Босфор.