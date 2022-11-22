Участнику триатлона за отведенные 16 часов нужно было без отдыха осуществить заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Гаджиагаев прошел дистанцию за 12 часов 53 минут и получил звание «Ironman» («Железный человек»).
Аслана Гаджиагаева также знают по его восхождениям на самые высокие вершины мира. Он взобрался на высочайшие точки Австралии, Европы, Африки и Южной Америки. Кроме того, «Железный человек» в минувшем году получил еще одно звание – «Межконтинентальный пловец» – за участие в престижном заплыве через пролив Босфор.