ЗАМАНА - «Железного человека» чествовали в Министерстве спорта Дагестана

«Железного человека» чествовали в Министерстве спорта Дагестана

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22 ноября, 2022. Вторник 15:44
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«Железного человека» чествовали в Министерстве спорта Дагестана

Министр спорта провел встречу с Асланом Гаджиагаевым, который в октябре текущего года в Барселоне с успехом прошел серию престижных соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимую Всемирной корпорацией триатлона (WTC).

«Железного человека» чествовали в Министерстве спорта Дагестана

Участнику триатлона за отведенные 16 часов нужно было без отдыха осуществить заплыв на 3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе на 180,25 км и марафонский забег на 42,195 км. Гаджиагаев прошел дистанцию за 12 часов 53 минут и получил звание «Ironman» («Железный человек»).

Аслана Гаджиагаева также знают по его восхождениям на самые высокие вершины мира. Он взобрался на высочайшие точки Австралии, Европы, Африки и Южной Америки. Кроме того, «Железный человек» в минувшем году получил еще одно звание – «Межконтинентальный пловец» – за участие в престижном заплыве через пролив Босфор.

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